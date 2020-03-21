У «Бориспіль» вилетів літак з більше 200 українцями з Іспанії

Попередньо в одного пасажира явних ознак захворювання немає.

Під вечір суботи, 21 березня, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з 216 громадянами України, яких евакуювали з Іспанії з-за стрімкого поширення нового коронавіруса COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

«Прикордонники і медпрацівники аеропорту «Бориспіль» провели українцям температурний скринінг і забір матеріалів на експрес-тести на наявність коронавіруса. Кожен заповнив картку, де залишив свої дані для лікарів. За результатами аналізу, осіб з хворобою не виявлено. Всі громадяни України пропущені на територію держави за встановленим порядком», — зазначили в МВС.

Зазначимо, що з 16 березня Україна не пускає на територію країни іноземців. А з 17 березня скасовані всі міжнародні регулярні пасажирські рейси автобусів, поїздів та літаків. 18 березня скасували всі междогородние та міжобласні рейси.