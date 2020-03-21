«Ні, я не ох…в»: керівник «Укрпошти» радить працівникам відділень купувати маски та санітайзери за свої гроші

Напередодні епідемії Смілянський покаравши… демонтувати скляні бар’єр кур’єри в усіх відділеннях

Працівники «Укрпошти» у різних регіонах скаржаться на відсутність масок, дезінфікуючих засобів, а також скляних бар’єр єрів у всіх відділеннях підприємства, яке не зупинили на карантин. «Тепер оператори не лише не відокремлені від клієнтів, які чхають та кашляють, а й будь-хто може вільно взяти все, що лежить на столах», — жалуется один із працівників пошти в одній з груп співробітників державної компанії в соцмережі.

Згідно з інформацією у соцмережі у групі «Громадська рада «Укрпошти», яка створена для спілкування між співробітниками організації, бар’єр кур’єри прибрали на початку року. Таким чином зовнішній вигляд робочого місця оператора спробували наблизити до «безбар’кар’єрного» конкурента «Нової пошти».

У відповідь на скарги поштарів у Facebook генеральний директор компанії Ігор Смілянський пообіцяв повернути демонтовані раніше за його вказівкою скляні бар’єр кур’єри, а також забезпечити працівників захисними медичними виробами. Поки ж гендиректор порадив купувати маски та санітайзери за власний рахунок, зберегти чеки, а потім «Укрпошта» нібито компенсує ці витрати. Щоправда, де саме робити такі покупки – не вказав.

Крім того, Смілянський похизувався великою кількістю охочих влаштуватися працювати на «Укрпошту», а поштарям порадив «навчитися дивитися на крок вперед… – і не будете сидіти на мінімалці».

Станом на вчорашній вечір деякі відділення все ж отримали захисні засоби – кілька багаторазових марлевих масок.

«Чекаємо на сучасні маски, а не оте страхіття з марлі, і де тільки його взяли?» – пише одна з користувачок соцмережі.

Згодом у коментарі «Главкому» очільниця відділення «Укрпошти» № 37724 села Чевельча Полтавської області Раю Черниш уточнила, що маски та дезінфікуючі засоби вона купувала за власні кошти.

«На жаль, на сьогодні немає нічого. За власні кошти я купила, що залишилось в аптеках: одну упаковку рукавичок, чотири флакони спирту, дві пачки серветок, і то не спиртових, 10 упаковок порошку хлорного, дезінфектора для прибирання», — розповіла жінка.

За її словами, із зарплати 1300 грн вона витратила 408 грн.

«Не віриться, що їх повернути, як обіцяли. Маски листоноша шиє з марлі вдома сама. Отака ситуація у нас. На роботу йти страшно, вдома ж у кожного діти», — додала начальниця відділення.