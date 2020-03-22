Карантин може призвести до економічного спаду, який не мав аналогів в історії — The Wall Street Journal

Карантин, оголошений урядом США в рамках боротьби з поширенням коронавіруса Covid-19 у країні, провокує справжній економічний колапс.

Про це йдеться у статті редакторів видання The Wall Street Journal.

На думку авторів, якщо карантин затягнеться довше, ніж на один-два тижні, то мільйони людей втратять роботу. Журналісти вважають, що чиновники повинні почати коригувати свою антивірусну стратегію вже зараз, щоб уникнути економічного спаду, який не має аналогів в американській історії.

Однак карантин, який розгортається в США приніс і певну користі.

«Попередження про небезпеку великих зібраннях більше 10 осіб та обмеження доступу у будинки престарілих вже врятували життя. Громадськість отримала найважливіше освіта в галузі гігієни і профілактики захворювань. Якщо пощастить, така зміна поведінки зменшить поширення коронавіруса настільки, що наші лікарні не будуть перевантажені пацієнтами», — пишуть автори статті.

Тим не менш, вартість цього карантину зростає з кожною годиною, і при цьому не маються на увазі федеральні витрати. Зазначається, що «цунамі економічного руйнування» призведе до того, що десятки мільйонів людей втратять свої робочі місця, оскільки торгівля і виробництво просто припиняться. Багато великі компанії можуть витримати лише кілька тижнів без доходу, але це не відноситься до мільйонам малих і середніх бізнесів.