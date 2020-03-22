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Омелян: Чому з коронавірусом везуть в Олександрівську лікарню, якщо «Феофанія» «відкрита» для простих смертних?

22.03.2020

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян дивується, чому хворих на коронавірус лікують в Олександрівській лікарні, тоді як, згідно з дорученням Володимира Зеленського, для всіх громадян мала б бути доступна клінічна лікарня «Феофанія», в якій значно кращі умови.

Про це екс-міністр пише на своїй сторінці у Facebook.

«Ніяк не можу зрозуміти, чому хворих на коронавірус везуть в Олександрівську лікарню, якщо набагато краще обладнана «Феофанія», «відкрита» вже для простих смертних? Чі «Феофанія» теж раптом стала потрібна президенту і його свиті, як і державні резиденції, літаки, лімузини?», – запитує він.

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