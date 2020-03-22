Британські лікарі стверджують, що симптомами зараження SARS-CoV-2 може бути втрата смаку чи нюху

Британська спілка отоларингологів стверджує, що коронавірусом SARS-CoV-2 можуть бути інфіковані й люди, які не мають температури чи кашляють. Натомість у них може спостерігатися втрата смаку чи нюху.

Про це пише “Громадське”, з посиланням на Sky News.

До такого висновку у спілці дійшли після спостереження за хворими — зокрема й двома своїми консультантами, які нині підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. «Молоді пацієнти можуть не мати жодних значних симптомів, як-від кашлю чи підвищеної температури, альо у них може спостерігатися втрати нюху чи смакових відчуттів, що вказує на те, що вірус знаходиться в носовій порожнині», — зазначив у коментарі Sky News отоларинголог Нірмал Кумарм.

Крім того, такий висновок підкріплюється й даними з інших країн, які показують, що найчастіше коронавірус потрапляє в організм людини через ніс, рот і горло. Зазначимо, що втрата нюху чи смаку наразі не включена до визначених ВООЗ симптомів інфікування SARS-CoV-2.