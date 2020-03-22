Трамп вважає, що Китаю потрібно було попередити США про коронавирусе на 2-3 місяці раніше

Владі Китаю потрібно було попередити США про наслідки поширення коронавіруса на 2-3 місяці раніше, щоб американський уряд змогло прийняти заздалегідь відповідні заходи. Таку думку висловив у суботу президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі.

«Я дуже поважаю цю країну [Китай], її лідера, він мій друг. Я б хотів, щоб вони повідомили нам про це раніше. Ми нічого не знали, поки він [коронавірус] не почав поширюватися», — зазначив глава держави.

«Було б чудово, якщо б у нас була хоча б ще 2-3 місяці. <…> У нас не було цього часу. Китай — дуже скритна країна, на жаль», — додав Трамп.

За його словами, «завчасне попередження» про хвороби з боку Пекіна дозволило б американським лікарям підготуватися до поширення інфекції в країні. Відповідаючи на питання, чому ж він 24 січня назвав відкритими переговори з китайською стороною про коронавирусе, президент сказав: «Тому що це правда». «На той момент вони були відкритими», — пояснив глава держави.

За даними газети The Washington Post, разведсообщество США ще в січні і лютому попереджало влади про те, що спалах інфекції може перерости в пандемію і загрожує країні.

Новий коронавірус — пандемія іспанського грипу

Дональд Трамп порівняв поширився по всьому світу новий коронавірус з пандемією іспанського грипу, який забрав десятки мільйонів життів сто років тому. Американський лідер назвав «безумовної трагедією» ситуацію навколо коронавіруса в світі.

«Неважливо, хто ви і звідки ви, ні у кого не було й думки, що таке може статися. Всі читали про 1917 рік, про певні проблеми. Всі вважали, що в нинішній час нічого подібного статися не може. Він повертається. Вірус — геній. Він повертається. Це дуже погано», — сказав президент, відповідаючи на питання журналістів.

Як зазначає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), інтенсивність і швидкість поширення пандемії грипу в 1918 році були майже неймовірними. Тоді грипом були інфіковані близько 500 млн осіб, що становило одну третину населення планети. За деякими оцінками, померли понад 50 млн осіб. Число випадків смерті в усьому світі перевершило число загиблих у Першій світовій війні (приблизно 17 млн чоловік).

За інформацією університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі даних федеральних і місцевих властей, в США зафіксували понад 22,1 тис. випадків зараження новим коронавірусом. Померли не менше 278 осіб.