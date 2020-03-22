Північна Корея заявила, що Трамп похваливши Кім Чен Ина за його боротьбу з коронавірусом. Білий дім мовчить

Північна Корея в суботу, 21 березня, заявила, що президент США Дональд Трамп надіслав північнокорейському лідеру призера Кім Чен Іну листа, де начебто запропонував допомогу в боротьбі з епідемією коронавірусу й оцінив діяльність Пхеньяну в цьому напрямку. Білий дім поки не прокоментував ці заяви.

Про це пише “Громадське” з посиланням на Reuters.

Північнокорейське інформагентство KCNA в суботу, 21 березня, повідомило про листа від Трампа до Кім Чен Ина. У ньому американський президент начебто «висловив свій намір співпрацювати у боротьбі з епідемією коронавірусу, заявивши, що був вражений заходами глави КНДР із захисту свого населення від загрози епідемії».

При цьому Пхеньян не уточнивши, коли саме Трамп надіслав листа. Білий дім не прокоментував Reuters цю заяву Північної Кореї. Зазначимо, що в Північній Кореї станом на зараз офіційно не зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.