«Зеленський – все»: шокуюче інтерв’ю колишнього радника Путіна, яке масово видаляють з мережі

Колишній радник Путіна, відомий російський політик і економіст Андрій Ілларіонов заявив, що Володимир Зеленський як президент, хоч і несвідомо, працює проти України і чим далі – тим більше завдає шкоди країні. Свої міркування він виклав в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

«Він (Зеленський) випадково потрапив на цей пост… Я думаю, що він з благородних спонукань, але як говорить прислів’я – благими намірами дорога в пекло вимощена. Просто не розуміючи наслідки своїх дій, він ввів в оману українське суспільство. Він пообіцяв українському суспільству те, чого не зможе йому дати. Більш того, він своїми діями і бездіяльністю завдає дуже великої шкоди Україні, не розуміючи цього», – зазначив Ілларіонов.

На його думку, у шостого президента України було достатньо часу, щоб навчитися керувати країною – проте цього так і не сталося.

«10 місяців при владі … Я ще в червні минулого року писав, що у Зеленського 6-7 місяців на оволодіння мистецтвом державного управління і розуміння того, що потрібно робити. Що перші півроку він буде робити помилки – це гарантовано, іншого варіанту там не було… Але був шанс, що він навчиться і буде їх виправляти. Ніяких ознак, що він засвоїв елементарні ази держуправління, – немає. Це означає, що він не в змозі навчитися. Чим більше він буде перебувати на цій посаді, тим більше шкоди завдасть Україні. Не бажаючи цього», – зазначив політик.

Також, на думку Ілларіонова, під час Нормандської зустрічі в Парижі, яка відбулася в грудні 2019 року, Зеленський програв Путіну «з рахунком 0:26».

«Він повністю її програв. Я аналізував документи, прийняті на Нормандської зустрічі, офіційні заяви, відповіді на питання журналістів – Зеленський програв за всіма пунктами… Він виявився слабкішим, ніж Путін думав», – вважає колишній радник російського президента.

Єдина порада, яку Ілларіонов дав би чинному господареві Банкової – більше ніколи не повертатися за стіл переговорів із Путіним: «Ніколи, ні за яких обставин. Ні в Нормандському форматі, ні в Мінському, ні в Будапештському. Закрити цю тему, забути про переговори з Путіним».

На питання Гордона «Зеленський – все?», російський політик і економіст відповів: «З моєї точки зору – так».

Також варто відзначити, що за словами журналіста – це інтерв’ю з Андрієм Илларионовым зникло з трендів, з пошукових результатів, а посилання на нього видаляють з мережі.