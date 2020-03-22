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Росія відправить в Італію військових медиків для боротьби з коронавірусом

22.03.2020

Росія відправить в Італію військових вірусологів, медиків та обладнання для допомоги у боротьбі з коронавірусом, повідомили в Міноборони.
 
За дорученням президента Володимира Путіна глава Міноборони Сергій Шойгу доручив створити авиагруппировку для доставки з 22 березня допомоги Італії у боротьбі з коронавірусом.

«Щодо готовності італійської сторони задіяні літаки військово-транспортної авіації ВКЗ Росії доправлять в республіку вісім мобільних бригад російських військових фахівців-вірусологів та медиків, автомобільні комплекси аерозольної дезінфекції транспорту і території, а також медичне обладнання», — йдеться в повідомленні.

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