У Пенсійному фонді розповіли, як українці «зрізають» свою пенсію

В той час, як українські пенсіонери отримають «короновирусную» тисячу гривень, а крім того з квітня буде проведена індексація пенсій, виплати в Україні в деяких випадках можуть зменшитися навіть у тих, хто уклав договір і добровільно раніше сплатив страхові внески.

Як повідомляє газета «Пенсійний кур’єр«, про це розповіла заступник директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина Мастюгіна.

Так, експерт пояснила таку ситуацію на прикладі чоловіка, який звернувся на гарячу лінію фонду і розповів, що в 2012 році він уклав договір і оплатив собі страхові внески за ті періоди 2004 року, коли не працював, а коли в 2017 вийшов на пенсію, то з-за цього договору добровільного страхування коефіцієнт його заробітку зменшився.

Представник ПФУ уточнила, що чоловік заплатив внески, після чого їх йому зарахували стаж і врахували його в період, за який визначається заробіток.

«Справа в тому, що згідно зі статтею 40 Закону 1058-IV (у редакції, чинній на момент призначення вам пенсії) у випадку одноразової сплати єдиного внеску за попередні періоди, у яких особа підлягала обов’язковому державному страхуванню, при визначенні коефіцієнта заробітної плати за місяць, за який було здійснено одноразову сплату внеску враховується середня зарплата за місяць, у якому укладено договір про добровільну участь. Тобто 2012 року ви уклали договір і сплатили внески, в персоніфікації з’явився стаж за 2004 рік , і цей стаж вам зарахували», – пояснила Мастюгіна.

Таким чином, згідно з нормами законодавства, яке діє на момент призначення пенсії, коефіцієнт заробітку за цей період було визначено із застосуванням показника середньої заробітної плати за той місяць 2012 року, коли уклали договір.

«Ймовірно, це знизило коефіцієнт зарплати, з якої визначено розмір пенсії», — резюмувала Мастюгіна.