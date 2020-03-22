Поради від доктора Комаровського: як поводитися з мобільниками, щоб не підхопити коронавірус

Доктор Євген Комаровський дав низку порад, як користуватися мобільним телефоном, щоб не заразитися смертельним коронавірусом, від якого в Україні вже померли дві людини.

Про це лікар розповів у відео, опублікованому на його каналі на YouTube.

Комаровський звернув увагу, що згідно з останніми дослідженнями, метал і пластик — те, на чому коронавірус зберігається найдовше.

«Зверніть увагу: ми взялися за дверну ручку — у нас інфікована рука. Після цього ми взялися за телефон, засунули телефон в кишеню, зайшли в приміщення, помили руки, взялися за телефон. Мало того, що ми взялися за телефон, ми його ще й притулили до потенційно небезпечної ділянки тіла. Саме звідси правила поводження з мобільними телефонами надзвичайно важливі«, — зазначив лікар.

Кілька порад від Комаровського: