Андрій Ілларіонов: Зеленський так і не навчився бути президентом

Мені не подобається президент України Зеленський. Він випадково потрапив на цю посаду. І найбільша проблема з ним, що все, що він робить з країною — він робить не зі зла.

Він виходить з благородних спонукань. Але, як говорить прислів’я, благими намірами дорога в пекло вимощена, — заявив відомий російський політолог Андрій Ілларіонов в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Не розуміючи наслідків своїх дій, Зеленський обдурив українське суспільство. Він пообіцяв українському народу те, чого він не зможе дати ні за яких обставин. Більше того, своїми діями і своєю бездіяльністю він завдає дуже великої шкоди Україні – навіть не розуміючи цього. Він може хотіти добра своїй країні – але за фактом надзвичайно шкодить їй. Тому що не розуміє, що повинен робити на посаді президента.

Влітку минулого року я написав у себе в журналі: у Зеленського є 6-7 місяців на оволодіння мистецтвом державного управління. 6-7 місяців, щоб зрозуміти, що потрібно робити. У тому, що перші півроку він гарантовано буде робити помилки, я не сумнівався. Там просто іншого варіанту не було. Тим не менше, якщо б за 6-7 місяців він чогось навчився – був би шанс, що він буде виправляти допущені помилки.

Але пройшло 10 місяців. І – жодної ознаки того, що Зеленський оволодів елементарними азами державного управління або що він розуміє, що його оточує.

Це означає, що він не в змозі навчитися. Це означає, що чим довше він буде перебувати на цій посаді – тим більше він завдасть шкоди Україні. Не бажаючи цього.

Навіть на Нормандської зустрічі з Путіним Зеленський програв. З розгромним рахунком про:26. Аналізуючи документи, прийняті на Нормандської зустрічі, офіційні заяви представників, а також відповіді на запитання на прес-конференції, я ще по гарячих слідах говорив: Путін обіграв Зеленського по всім можливим пунктів. Там немає жодного виграшу України.

Зрозуміло, що у Зеленського немає досвіду. Що йому спочатку на подібних переговорах буде складніше. Але за фактом – Зеленський виявився навіть слабкіше, ніж очікував Путін.

І у мене немає порад для Зеленського. Крім одного: ніколи не сідати грати в карти з шулерами і ніколи не повертатися за стіл переговорів з Путіним. Ніколи. Ні при яких умовах. Ні в нормандському форматі, ні в мінському, ні в будапештському. Ні в якому. Просто закрити цю тему. Забути про переговори з Путіним.

І, на мою думку, Зеленський як президент України – це майже вже минуле.

Андрій Ілларіонов