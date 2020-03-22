В окупованій Ялті сформовані нові загони путлєр’югенду, – блогер

Хоч у всьому світі лютує пандемія, весняний призов в Криму ніхто не відміняв.
В окупованій Ялті сформовані нові загони путлєр’югенду, які встануть на захист кримської колонії замість полеглих від коронавірусу інтервентів.
Про це повідомляє в Twitter «Кримська Жужелиця».
Вона також інформує, що за задумом окупаційної влади до 9 травня «в рейху повинно бути 1 млн малюків-штурмовиків».
Хоч у всьому світі лютує пандемія, весняний призів ніхто не відміняв. В окупованій Ялті сформовані нові загони путлєр’югенду, які встануть на захист кримської колонії замість полеглих від коронавірусу інтервентів.
P. S. До 9 травня в рейху повинно бути 1 млн малюків-штурмовиків. pic.twitter.com/4Bpzmjk9j7
— Кримська Жужелиця (@crimea2042) March 20, 2020
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