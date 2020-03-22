У Росії під час карантину малолітка заліз в труну, щоб налякати бабусю

Поки школи на карантині, підмосковні діти від нудьги лізуть в труну.

На «веселих» кадрах відео, яке опублікував телеграм-канал Mash, малолітки з підмосковного міста Балашиха вирішили полякати місцевих.

Притягли звідкись труну, закинули його біля смітника і один з героїв відео ліг прямо в нього, розраховуючи, мабуть, на феєричний переляк який-небудь бабусі…

«Замість карантину потрібно було прописувати ремінь», – робить висновок Mash.