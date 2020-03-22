У Росії під час карантину малолітка заліз в труну, щоб налякати бабусю

Поки школи на карантині, підмосковні діти від нудьги лізуть в труну.
На «веселих» кадрах відео, яке опублікував телеграм-канал Mash, малолітки з підмосковного міста Балашиха вирішили полякати місцевих.
Притягли звідкись труну, закинули його біля смітника і один з героїв відео ліг прямо в нього, розраховуючи, мабуть, на феєричний переляк який-небудь бабусі…
«Замість карантину потрібно було прописувати ремінь», – робить висновок Mash.
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