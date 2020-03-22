Фашик Донецький: Коронавірус і Кубанська Народна Республіка

У селюка з Кубані все добре: є провіант, порти, газ, нафту та інші корисні копалини, а що в москві? Зараза у вигляді вірусу і ледарі, міські. Може ну його нах, цю москву?

Преамбула. На росії дуже великий рівень урбанізації – абсолютна більшість жителів виїжджають із сіл і селищ з дерев’яними бараками, щоб ніколи більше в цих місцях не жити. Причин тому багато: в селах рф немає ні умов для життя, ні опалення, ні газу, ні каналізації. Так, не скрізь так, не сперечаюся, але величезна частина сіл рф, живуть не в 2020-му році, а десь у 1850-1920-х роках з усіма наслідками, а з високих технологій є тирнет, тб з новинами про путіна і … все. Тому бажання звалити з цих дерев’яних джунглів доісторичного періоду не дивно.

Коронавірус і нафтова многоходовочка внесли свої корективи в економіку смехдержавы. Так, звичайно, можна розповідати про те, що мовляв у рф є запас грошей, але витрати на всі геополітично-нацистські авантюри за типом захоплення Криму і війни в Сирії потрібно оплачувати вчасно. Адже є ще і частина Донбасу, Придністров’я, Осетія, Нагорний Карабах та інші клоаки, яким обов’язково потрібно платити вчасно і стабільно, бо без рублів і баксів маріонеткові «уряду» і «армії» колаборантів не зможуть існувати [ідеями російського нацизму ситий не будеш], а значить можна вляпатися в голодні бунти на території захоплених територій. Тому кремль повинен платити всім і за все, інакше всі території з кураторами з рф помруть як такі.

Також рф потрібно підтримувати курс долара всередині самої країни, а щоб один бакс не коштував камаз рублів, потрібно вливати долари на підтримку курсу. Чесно, не знаю бюджет рф на рік і лінь шукати цифри, тому що важливо тут суто те, що не платити не можна відразу всім маріонетковим режимам на теренах чужих країн + містити Крим + воювати по всьому світу + стабілізувати курс долара щоб уникнути бунтів на території своєї власної країни + платити силового блоку на росії за лояльність + годувати Кавказ. Тому велика купа грошей може ну дуууже швидко закінчитися.

А тепер до Кубані, селах і урбанізації. Якщо хто не в курсі, то Кубань сама по собі – дуже багата і є житницею росії. По суті, Кубань годує всю рф і жоден регіон не може зрівнятися з нею за рівнем в плані співвідношення жителів міст і сіл – 47 % населення живуть у сільських поселеннях [якщо не помиляюся, то тут навіть більше 150 родовищ нафти і майже 60 родовищ газу].

А ось зараз давайте разом посміємося над тупими селюками. Гыыы – на тлі падіння цін на нафту економіка рф сиплеться. Гыыы – дуже скоро оголосять карантин на росії і закриють, в першу чергу, міста. Не смішно? А так – гыыы, основний постачальник пшениці, рису, цукрового буряка, соняшника, чаю, цитрусових, винограду – це Кубань.

Знову не смішно? Давайте ще раз спробуємо. Гыыы – при закритті великих міст росії на карантин Кубань забезпечена їжею, а моксели і інші – ні. Гыыы – багато жителів Кубані захочуть їздити в заражені міста, закриті на карантин? Думаю, питання риторичне.

Ось ще смішне – як довго зможуть протягнути жителі міст без житниці і основного постачальника провіанту? Гыыы – захочуть самі мешканці, навіть за великі гроші, ризикнути здоров’ям, щоб нагодувати москви?

Не смішно? А чому так? Так, можна заперечити, мовляв на Кубані є виряджені клоуни[кизяки], які готові виконати наказ путіна в будь-який момент. Тільки це до першої смерті від вірусу, бо ці розмальовані і боягузливі не всі будуть готові ризикнути життям заради доставки жратви не селюкам.

Ні, голоду, звичайно не буде на росії [напевно]. Буде гірше. У голови кизякам, у зв’язку з карантином, з ходу полізли всякі сепаратистські думки, а також звичайним цивільним. Причина проста: уявіть, що навколо вашого міста лютує вірус. Тільки у вас в місті, на відміну від заразних місць, все добре: жратви повно і навіть є виходи до моря [темрюк, єйськ, туапсе, новоросійська]. Одним словом, у вас все добре. Увага, питання: навіщо ризикувати життям, щоб годувати яка зажралася москву та інші міста, якщо можна спокійно пересидіти у себе в регіоні і не померти, заразившись від туриста, який привіз до москви гидоту?

Продовжуємо сміятися. Гыыы, на території Кубані живуть такі недолюди, точніше представники негосударствообразующего народу, як: адигейці, черкеси, кабардинці, карачаївці та інші корінні народи рф. Не смішно? А якщо так? Гыыы, навіщо чурке, якого вважають понаїхали і людиною другого сорту в москві, ризикувати життям заради того, щоб житель стаааалицы елементарно мав можливість купити їжу в магазині? У селюка з Кубані все добре: є провіант, порти, газ, нафту та інші корисні копалини, а що в москві? Зараза у вигляді вірусу і ледарі, міські. Може ну його нах, цю москву?

Приблизно такі думки в голові у звичайного представника Кубані. У регіонах з нафтою, газом і алмазами ще гірше, там вобще вважають, що москва мало того, що обкрадала роками їх, так ще тепер і облажалася з вірусом.

Беремо тих же ряджених клоунів в папахах, кізяков. Ну, чим не армія КНР? Плюс джигіти з черкесів можуть підтягнутися, адигейці, лезгини, ассірійці, татари. Навіщо їм усім годувати москву, від якої тільки зараза і головні болі? Враховуючи бойовий досвід ряджених у папахах, є вже навіть польові командири готові, які можуть з легкістю увійти в історію Кубані, не безробітними з нагайками, а як захисники від нечисті з москви.

Епілог. Фантастика? Нереально? Не більше, ніж нафта по 25 $ і закриття метро в Києві.

І найпрекрасніше те, що нафта дешевшає та коронавірус скоро закриє великі міста рф на карантин. А значить виживуть на росії небагато. За винятком тих регіонів, які порвуть економічні і торговельні зв’язки з москвою заради виживання.

Кубанська Народна Республіка ближче, ніж здається. Ставлю сотню баксів на те, що після першого ж закритого на карантин великого міста рф, Кубань в числі перших зрозуміє ту економічну вигоду, яку можна використовувати в зв’язку з вірусом. Чекати залишилося недовго. Пішов за попкорном.

Фашик ДОНЕЦЬКИЙ