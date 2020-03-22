Від коронавіруса в Україні вилікувались 8 осіб

В Україні, станом на 22 березня, вісім осіб одужали після того, як у них діагностували китайський новий коронавірус.

Такі дані наводить Центр громадського здоров’я. Наголошується, що всі пацієнти одужали – жителі Чернівецької області.

Хоча в цілому в регіоні зафіксували 25 випадків інфікування, і один із них – смертельний.

У той же час, за інформацією Центру громадського здоров’я, станом на ранок 22 березня в Україні офіційно підтверджено 47 випадків інфікування коронавірусом:

Дніпропетровська область – 2;

Донецька область – 1;

Житомирська область – 2 (1 летальний)

Івано-Франківська область – 2 (1 летальний)

р. Київ – 9;

Київська область – 4;

Львівська область – 1;

Тернопільська область – 1;

Чернівецька область – 25 (1 летальний, 8 одужали).

Дослідження, зокрема, здійснювали вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії.

Також повідомляється, що в цілому з початку 2020 року в ЦОЗ надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19: 47 підтверджено, 441 результат негативний, 43 зразка досліджують.

«Вірусологічна референс-лабораторія ЦОЗ досліджує зразки не тільки людей з підозрою на інфікування, а й певних контактних осіб. загалом досліджено понад 790 зразків», – додали у відомстві.