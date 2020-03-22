В Іспанії за добу понад 400 смертей через коронавірус

За добу через коронавірус в Іспанії померли понад 400 людей, загалом з початку епідемії – 1753 осіб.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Загалом в Іспанії зафіксовано 28572 випадків COVID-19. При цьому вже 2575 людей виписалися з лікарень після одужання.

Королівство Іспанія залишається другою в Європі країною за поширенням COVID-19 та кількістю смертей від коронавірусу (після Італії).

У зв’язку з епідемією коронавірусу уряд Іспанії в неділю продовжив надзвичайний стан ще на 15 днів (після того, як 29 березня спливе перший термін НС). Відтак обмеження діятимуть і протягом Великодніх свят.

Прем’єр-міністр Педро Санчес на нараді з регіональними лідерами заявив, що уряд придбав 640 тисяч експрес-тестів для виявлення вірусу та найняв 52 тисяч медичних працівників для зміцнення можливостей автономних громад.