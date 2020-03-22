Українці збираються в церквах, грубо порушуючи карантин

Віруючі українських церков збираються на службі в храмах, незважаючи на введену в країні карантин через коронавіруса.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

У Миколаєві біля однієї з церков зібрався натовп людей, які не дотримувалися дистанції і були без масок.

До церкви викликали патрульну поліцію, однак ті нічого не змогли зробити.

У прес-службі патрульної поліції Миколаєва повідомили, що прибув екіпаж побачив біля церкви близько 50 осіб. За словами священика і людей, вони заходили в церкву по п’ять-шість осіб, а інші залишалися на вулиці. Вони відзначили, що зайшли всередину, коли почався дощ.

В ході розгляду дощ закінчився і всі вийшли на вулицю. Інспектори порекомендували людям дотримуватися дистанції.

Схожа ситуація сталася в Ірпені Київської області, пише в Facebook Mistoinform.

Mistoinform