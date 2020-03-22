У ВООЗ назвали реальні терміни для запуску вакцини від коронавірусу

Директор програми ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявивши, що для розробки і випробування вакцини від коронавірусу знадобиться не менш як рік.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Перед тим, як запустити вакцини в обіг, необхідно підтвердити їхню ефективність і безпечність.

«Для розробки і випробування вакцин потрібно багато часу. Необхідно підтвердити, що вони ефективні і нешкідливі, а потім і провести їх у такій кількості, щоб вистачило на всіх <…> Слід бути реалістами і визнати, що нам знадобиться щонайменше рік», — сказав Райан.