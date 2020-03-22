Українцям під час карантину виплачують додаткові кешбеки

Банки шукають спосібі активізувати споживчі витрати українців в умовах карантину, тому вводять додаткові кешбеки при онлайн-торгівлі чи оплаті нагальних витрат при житті в самоізоляції.

Альфа-Банк з 20 березня усім клієнтам нараховує 10% кешбеку при купівлі продуктів харчування (від АТБ до Novus), в тому числі, доставка їжі через сервіси Glovo та Über Eats, оплаті таксі (Uber, Uklon, Bolt) та ігрових і кіно онлайн-сервісів (Megogo, Netflix, Wargaming, Microsoft, PlayStation, Steam).

Кешбек користувачам мобільного додатку Alfa-Mobile Ukraine обіцяний на період до «завершення» карантину 3 квітня.

Максимальна сума «заробітку» обмежена сумою 2000 грн (максимум по 1000 грн у категоріях «продукти» та «таксі/онлайн-сервіси»).

Проект Монобанк (Універсал Банк) ще 14 березня активував клієнтам кешбек «Карантин» до кінця березня: 20% кешбеку по витратам в PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, MEGOGO, Pornhub, Brazzers, AppStore і Google Play.

Співзасновник мобільного додатку monobank Олег Гороховський оприлюднив перші результати, які показують, на які онлайн-сервіси в українців є найбільший попит в умовах світової пандемії COVID-19.

За тиждень 120,745 тис. клієнтів здійснили 213,186 тис. таких покупок і отримали кешбек на 5 млн 221 тис. 747 грн. «Частка дорослого контенту всього 0,4%. В цих умовах, судячи з усього, не до сексу», – зазначив він.

Мегабанк з 23 березня «у зв’язку із запровадженням карантину через пандемію коронавірусу» повертатиме 1% клієнтам, які розплачуватимуться за комунальні послуги онлайн за єдиною квитанцією ЄРЦ у мобільному додатку todobank.

Цей бонус отримають клієнти Мегабанку лише в Києві і Харкові.

Ці банки надають і інші регулярні кешбеки, які не пов’язані із карантином та «самоізоляцією вдома». Інші банки, які мають програми кешбеків, наприклад, Райффайзен Банк Аваль, Форвард Банк, ОТП Банк, ПриватБанк, ще не пропонували додаткові кешбеки.