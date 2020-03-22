Меркель йде на самоізоляцію після спілкування з лікарем, у якого виявили коронавірус

Канцлер Німеччини Ангела Меркель буде перебувати на самоізоляції, бо спілкувалася з лікарем, у якого згодом підтвердили коронавірус.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це повідомив прес-секретар Меркель Штефан Зайберт.

«Після сьогоднішньої прес-конференції канцлеру повідомили, що лікар, який у п’ятницю ввечері зробив їй щеплення від пневмококової інфекції, пройшов тестування на коронавірус, і воно було позитивно. Тому канцлер вирішила негайно вирушити на домашній карантин», — повідомив Зайберт.

За його словами, Меркель в найближчі дні буде регулярно проходити перевірки до тих пір, поки не буде однозначного результату. «І на домашньому карантині канцлер буде виконувати свої службові обов’язки», — сказав Зайберт.

Раніше Меркель сама повідомила, що з-за обмежень суспільного життя урядом ФРН її життя повністю змінилася — більшу частину часу вона проводить вдома в телефонних переговорах і відеоконференціях, всі службові поїздки в даний час скасовані.

За даними інституту Роберта Коха на 22 березня, в Німеччині 18 610 осіб, у яких підтверджений коронавірус нового типу, 55 осіб померли.