У політв’язня Мустафаєва симптоми коронавіруса, Росія не надає медичну допомогу

У фігуранта так званого «другого бахчисарайського справи» Сервера Мустафаєва сильна тепмература, лихоманка і кашель. Його незаконно утримують в Ростові-на-Дону, звинувачуючи в тероризмі.

Належної медичної допомоги окупанти політичному в’язневі не надають. Про погіршення стану політв’язня Мустафаєва повідомила у своєму фейсбуці обмудсмен Людмила Денисова.

Він звертався в Південний окружний військовий суд у Ростові, адміністрацію СІЗО, однак йому зробили тільки жарознижуючі ін’єкції і не зробили жодного аналізу для встановлення діагнозу.

Вважаю такі дії російської влади неприпустимими, адже вони прямо порушують основне право людини на життя, гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основних свобод,

– пише Денисова.

Омбудсмен вимагає втрутитися у справу полномоченную з прав людини в РФ Тетяну Москалькову і надати Мустафаєва необхідну медичну допомогу.

Погіршився стан Мустафаєва ще 19 березня: саме тоді в Апеляційному суді повинні були розглядати заяву Мустафаєва. Однак засідання не відбулося з-за високої температури і лихоманки політв’язня.