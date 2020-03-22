Банки України та коронавірус: санітарні години, обмеження продаж валюти, закриття відділень

Українська банківська система змінює свою роботу через коронавірус та карантинні норми.

Про це повідомляє Finclub

ПриватБанк

У відділеннях встановлена додаткова санітарна година з 12:30 до 13:30, а їх робота у вихідні обмежена. Банк рекомендує клієнтам відділень чекати своєї черги на свіжому повітрі.

ПриватБанк продовжить дію карток для виплат (зарплатні, пенсійні, соціальні картки) на 90 днів, якщо закінчення терміну дії картки припадає на період карантину.

З 18 березня ПриватБанк не продає готівкову валюту, а лише проводити безготівковій валютообмінні операції фізосіб у онлайн-банкінгу Приват24 та мережі терміналів самообслуговування. Готівкову валюту у касах можуть отримати власники валютних депозитів, строк дії яких завершується, за попереднім замовленням.

Ощадбанк ввів санітарну годину та додаткову дезінфекцію робочих місць. Банк також визнав, що також має дефіцит готівкової іноземної валюти.

Для черг введені окремі правила: потрібно дочекатися своєї черги на вулиці, якщо у відділенні вже перебуває 3-5 відвідувачів; потрібно дотримуватися дистанції мінімум 1 м від присутніх; обробляти руки дезінфекційними засобами і не заходити в банк у хворобливому стані.

Усі соціальні виплати та пенсії для громадян ВПО будуть нараховуватись. На цей період тимчасово скасовується необхідність підтверджувати перебування громадянами ВПО на підконтрольній уряду України території.

Укрексімбанк

Запровадив технічні перерви для санітарної обробки приміщень. Банк продає валюту лише для безготівкових операцій: пролонгація депозитів; купівля валюти для розміщення депозитом на 3 місяці і більше, або для поповнення поточних/карткових рахунків; переказ коштів в іноземній валюті на рахунки клієнтів.

Отримання переказів по міжнародних системах переказів MoneyGram та Western Union (за тимчасової відсутності в касі суми готівкової іноземної валюти, достатньої для виплати переказу) можливе за умови зарахування суми переказу на поточний/картковий рахунок клієнта в іноземній валюті, або виплати переказу в національній валюті за курсом банку, встановленим на день здійснення операції.

Укргазбанк залишив працювати всі відділення у штатному режимі та без жодних обмежень для клієнтів.

Райффайзен Банк Аваль

Запроваджуватися режим обслуговування за попереднім записом через Інформаційний центр банку.

Відділення працюють у містах з 10:00 до 16:00 з перервою 13.00-14.00, у районних центрах (менше 50 тис. населення) 9:00 до 15:00 з перервою 12.00-13.00.

На період карантину банк призупинив продажу валюти в касах банку, рекомендує купівлю онлайн. Альо в касі можна отримувати готівку зі своїх рахунків, значні суми необхідно буде попередньо замовити.

Альфа-Банк

Тимчасово призупинено роботу відділень у суботу та робота післяопераційних кас (клієнти банку зможуть проводити касові операції до 17:00).

Через відсутність постачання банкнот іноземної валюти в Україну, Альфа-Банк припинив продавати та видавати клієнтам готівкову валюту, але продовжив її купувати через каси. Фізособи можуть купити валюту онлайн. Видача готівкового долара з клієнтських рахунків (поточних, у тому числі карткових, депозитних, ощадних — ЕП) тимчасово припинена. Операції з готівковим євро і гривнею – без обмежень.

ПУМБ з18 березня тимчасово припинив розгляд нових заявок на оформлення кредитів готівкою та кредитних карток з метою зменшення кількості відвідувачів відділень та мінімізації контактів.

У зоні самообслуговування 24/7 може знаходитися лише 1 людина. Якщо у відділені понад 3-5 клієнтів, банк просити інших очікувати свою чергу на вулиці на безпечній відстані.

Укрсиббанк з 17 березня ввів тимчасові обмеження на допустиму кількість одночасного перебування клієнтів у приміщенні відділень: від 3 до 5 осіб в залежності від розміру приміщення. З 18 березня всі відділення працюють з 10:00 до 16:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота, неділя — вихідні дні.

ОТП Банк змінив з 17 березня по 3 квітня графік роботи відділень: робота з клієнтами з 09:00 до 17:00, операційна каса – з 9:30 до 16:00. Не працюватимуть денні каси подовженого дня та каси у післяопераційний час.

Креді Агріколь Банк у всіх відділеннях запровадив санітарну годину в період з 13:00 до 14:00 щоденно. На цей період відділення зачиняється для клієнтів, проводяться заходи з його дезінфекції, провітрювання, у відділеннях є санітайзери і введень контроль черги із очікуванням поза банком.

Нагадуємо: Національний банк готовий підтримувати банківську систему в режимі рефінансування, якщо буде така необхідність.

На період карантину Національний банк дозволив застосувати пільговий режим обслуговування до всіх працюючих кредитів станом на вечір 7 березня.

18 березня Президент Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, — щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Зокрема, з 1 березня 2020 року до 30 квітня 2020 року громадяни звільняються від відповідальності за договорами про споживчий кредит.