Моз розповів, як українцям, які повернулися з-за кордону, убезпечити себе й інших від коронавіруса

Медики закликали українців, які повернулися на батьківщину з-за кордону, дотримуватися особливих правил, які не дозволять коронавирусу Covid-19 поширитися на території країни.

Спеціальну пам’ятку опублікувало Міністерство охорони здоров’я України.

Представники відомства зазначили, що кожен, хто повертається з країни, де були зафіксовані випадки Covid-19, повинен пройти необхідні контрольні процедури при перетині кордону. При цьому українцям необхідно уважно стежити за станом свого здоров’я.

Моз звернувся до повернувся в Україну громадян із проханням дотримуватися такі правила:

До планування повернення на територію України та перед посадкою в транспортний засіб переконайтеся, що у вас не підвищена температура і немає ознак респіраторних захворювань. Не намагайтеся збити температуру або приховати інші симптоми, негайно зверніться за медичною допомогою.

Після повернення в Україну дотримуйтесь режиму самоізоляції, щоб убезпечити себе і близьких. Самоізоляція насамперед означає, що ви протягом не менше 14 днів уникаєте будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти з оку на очей ближче 1,5 метра і більше 15 хвилин. Єдине виключення — звернення за медичною допомогою. При будь-яких симптомах хвороби зателефонуйте сімейному або іншого лікаря і дотримуйтесь рекомендацій.

Медики розповіли, як організувати режим самоізоляції:

Продумайте, що вам знадобиться протягом 14 днів, щоб вам не потрібно було виходити з дому. По можливості попросіть друзів або родичів забезпечити ваше житло необхідними речами.

При необхідності користуйтеся службами доставки з онлайн-оплатою продуктів, ліків, якщо у вас є хронічні захворювання, тощо. Доставку просіть залишати за дверима.

Попередьте друзів і родичів, що ви тимчасово не зможете приймати відвідувачів і гостей. Виберіть контактна особа, до якого в разі необхідності зверніться за допомогою.

Попередьте свого сімейного лікаря/лікаря про режим самоізоляції і підтримуйте зв’язок з ним або з нею.

Домовтеся з роботодавцем про віддаленому режимі роботи.

У випадку, якщо людина проживає не один, медики рекомендують:

Изолируйтесь в окремій кімнаті, часто провітрюйте її, регулярно робіть вологе прибирання.

Якщо можливо, використовуйте окрему ванну кімнату та/або туалет, готуйте їжу і їжте окремо. Якщо немає — використовуйте максимальну дезінфекцію і дотримуйтесь заходів безпеки.

Уникайте контакту з іншими людьми. Коли це неможливо, надягайте медичну маску і викидайте її після використання або забруднення.

Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни, часто мийте руки з милом.



Якщо вам треба вийти з дому, використовуйте маску для обличчя і мінімізуйте контакти з іншими людьми. Використовуйте засоби для дезінфекції рук.



Якщо під час самоізоляції у вас з’явилися симптоми хвороби (кашель, задишка, лихоманка, діарея), терміново зверніться за медичною допомогою і повідомте про своїх недавніх подорожах, а також контакти з людьми, які мали ознаки захворювання на ГРВІ.

Скріншот: Коронавирус_инфо в Телеграм