В Італії сталося справжнє диво: 95-річна пацієнтка перемогла коронавірус

Відомий журналіст і блогер Михайло Шнайдер показав українцям унікальний випадок лікування від коронавіруса в Італії.

Відповідної новиною він поділився цим вранці, 22 березня на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Михайло зазначив, що в Італійському місті Модена вдалося вилікувати від коронавирусной хвороби 95-річну Фанано Альму Клару Корсіні. Процес був довгим і дуже нелегким, за життя жінки боролися починаючи з 5 березня. При цьому, варто відзначити, що жінка була першою в цьому італійському містечку, хто зумів побороти цю смертельну та непередбачувану хвороба.

В коментарях передплатники Михайла почали висловлювати свою думку на цей рахунок, а деякі люди навіть почали ділиться цінними порадами.

Хтось розповів про те, що є два режиму носіння медичних масок, які спрямовані на захист або вас, або оточуючих.

«Інструкція з носіння маски. Я про це не знала. Якщо сам чхаєш і кашляєш, то білою стороною до особи, синій – назовні, якщо хочеш уберегтися від оточуючих, навпаки — білої назовні»

У той же час люди зазначили, що жінці дуже пощастило, так як відомо, що коронавірус є найбільш небезпечним для літніх людей, яким за 80.

«Бабусі дуже пощастило. Зараз би на неї, напевно, навіть і не подивилися.»

Некотоыре коментатори просто пораділи за італійських лікарів і той факт, що їм вдалося зробити практично неможливе.

«Так тримати!Молодці!Господи, спасибі !»

У той же час люди сумніваються, що в Україні взагалі хтось би став хоча б намагатися врятувати жінку, якій зараз 95.

«Здоров’я бабулечке і довгих років життя…… Але думається мені у нас за 95-річну бабусю боротися і рятувати не будуть»

Як відомо, дана ситуація є дійсно унікальною, так як згідно з даними, які свого часу публікували вчені, коронавірус є найбільш небезпечним для людей похилого віку, з проблемними серцем і легенями. У той же час діти до 10 років переносять це захворювання як звичайний грип. Згідно з недавніми заявами лікарів, найнебезпечнішими хворими є безсимптомні, які переносять інфекцію, але при цьому навіть не знають про це.