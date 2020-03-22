Американська медсестра розповіла про серйозні труднощі в США з-за коронавіруса

Українка, яка живе в США і працює медсестрою, розповіла про ситуацію в Сполучених штатах і роз’яснила, в чому полягає особливість коронавіруса COVID-19.

Про це повідомляє аналітичний портал «Хвиля».

Про коронавирусе

Христина в першу чергу пояснила, що COVID-19 — це не грип. Це вірус, який переноситься набагато швидше, ніж грип. У велику категорію людей, які мають найбільші проблеми від коронавіруса, потрапляють люди старше 60 років, вагітні, люди з ослабленим імунітетом, а також люди, які страждають від діабету, гіпертонії, астми і проблем з легенями.

«Що наша молодь не розуміє, так це те, що вірус може носити на собі будь-яка молода людина, передавати іншим і ніколи не знати, що у них цей вірус є. Що у них ніколи не буде симптомів або яких-небудь проблем. Але вони будуть носити цей вірус 14 днів і ніколи про нього не дізнатися… Але цей вірус потім ми розносимо нашим бабусям, дідусям, іншим людям, які біля нас… Ці люди будуть мати великі проблеми зі здоров’ям через вірусу і можуть навіть померти», — пояснює медик.

Про ситуацію в США

Американський медик розповідає, що станом на п’ятницю, 20 березня, лише в одному штаті США понад 1300 людей пройшли тести на коронавірус і отримали підтвердження діагнозу. І 74 людини загинуло та ускладнень, викликаних вірусом.

«Кажуть, що нам залишилося два тижні до Італії… Вашингтон два тижні за Італією, Каліфорнія — пару днів після Вашингтона», — ділиться очікуваннями медик.

Також Христина розповіла, що в лікарні, де вона працює, щодня лікарі проходять обов’язкову перевірку температури та наявності симптомів COVID-19 перед тим, як зайти в медустанову.

«Коли заходимо в лікарню, що ж далі? Масок у нас немає. Максим були у нас і зникли. Дуже багато ми використовували, дуже мало залишилося, і дуже багато у нас вкрали. Люди приходили в лікарню і просто крали маски. Що тепер? Ми повинні дивитися за пацієнтами, але не маємо можливості захистити себе від цього вірусу. Ми розуміємо, що все йде до того, що ми можемо підхопити цей вірус, але сподіваємося, що все буде нормально», — каже українка.

Детальніше про ситуацію у Сполучених Штатах дивіться у відео: