Ємець розповів, які маски можуть захистити від зараження коронавірусом

Маски, на думку міністра. повинні носити всі, хто повертаються з-за кордону

Глава Моз України Ілля Ємець в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів, які маски можуть захистити громадян від зараження коронавірусом.

За його словами, не заразитися допоможуть тільки спеціальні маски-респіратори.

«Маски марлеві вони не захищають. Потрібні маски-респіратори, щоб захиститися. А щоб не поширювати, якщо людина інфікована і навіть, якщо вона не знає і без симптомів, він повинен надіти маску», — сказав Ємець.

Також Ємець вважає, що громадяни, які повертаються з-за кордону, повинні не тільки носити маски, а й знаходитися в карантині протягом двох тижнів. Також, на його думку, в Україні буде збільшуватися кількість вогнищ поширення коронавіруса.

На даний момент в країні зафіксовано 63 випадки зараження коронавірусом, три — летальні. Один чоловік одужав.