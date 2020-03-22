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Стало відомо, де виявили нові випадки зараження коронавірусом в Україні

23.03.2020

У Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я розповіли, де в Україні 22 березня виявили нові випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це у коментарі Громадському заявила речниця ЦГЗ Валерія Сало.

За її словами, 14 випадків інфікування виявили у Києві, 1 — у Львові та 1 — на Київщині.

За словами Сало, з 14 нових випадків у Києві — більшість на самоізоляції і почуваються нормально. Усі вони повернулися із подорожей в Іспанію, Німеччину, Швецію та Об’єднання єднані Арабські Емірати. Ще 3 відпочивали на курорті Куршавель у Франції. Про це hromadske заявив Сергій Чумак із київського міського лабораторного центру МОЗ.

Крім того, в ЦГЗ заявили, що досі чекають результатів тестів народного депутата Сергія Вельможного та його сина.

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