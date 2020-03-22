Ізолювати всіх українців, які повертаються з-за кордону, дуже складно, — Ємець

У цьому, частково, складність полягає в локалізації коронавіруса на території України

Ізолювати всіх українців, які повертаються з-за кордону, дуже складно. Про це в ефірі програми «Велика інтерв’ю» на телеканалі «112 Україна» сказав голова Моз Ілля Ємець.

У цьому, частково, складність полягає в локалізації коронавіруса на території України.

«Ті тести, які зараз летять з Китаю… Поки що це партія, яку замовляв Моз — 150 тисяч. Їх вистачить для того, щоб люди, які повертаються з європейських міст, де поширення коронавіруса масове, вони не просто повинні бути ізольовані і протестовані, а ще й бути на карантині, при чому на дуже жорсткому карантині. Це дуже складно зробити, тому що це не лише літаки, а ще й інші кордони. І я впевнений, що якщо буде роз’яснення для тих, хто повертається, що це робиться і для них, і для їхніх родичів. Але це дуже складно», — сказав Ємець.