В Україні є розрахунок найгіршого сценарію поширення коронавіруса, він порівнянний з ситуацією в Італії, — Ємець

Міністр охорони здоров’я вважає, що необхідно враховувати розвиток подій саме в найгіршому варіанті

В Україні є розрахований найгірший сценарій розвитку подій у зв’язку з поширенням коронавіруса, він порівнянний з ситуацією в Італії. Про це заявив глава Моз Ілля Ємець.

За його словами, виходячи з лікарського досвіду, завжди треба враховувати можливість розвитку подій в найгіршій ситуації.

«Потрібно сценарій зараз для цієї проблеми самий найгірший продумати. І цей сценарій ми можемо за аналогією з Італією і, подивимося, з Іспанією. Тому у головного санлікаря, мого зама є розрахунки найгіршого сценарію», — сказав Ємець.