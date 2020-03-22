Якщо зможемо локалізувати коронавірус, то будемо картоплю садити, — Ємець

На думку голови Моз, такий результат можливий, якщо буде достатньо тест-систем

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець вважає, що Україна зможе локалізувати поширення коронавіруса до травневих свят. Таку думку він висловив в ефірі «112 Україна».

На його думку, такий результат можливий, якщо буде достатньо тест-систем.

«Наскільки я розумію в картоплі, то це буде в травні. І якщо буде локалізована ця інфекцію і якщо буде тестування людей, які не переносники, то ми будемо садити картоплю. Якщо жорсткими методами, які ми зараз можемо зробити і локалізувати це, не по всій країні, звичайно», — сказав Ємець.

Нагадаємо, що в Україні для недопущення розповсюдження коронавіруса обмежено рух транспорту і закриті кордони.