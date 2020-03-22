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Глава Моз Ємець заявив, що не хоче спілкуватися зі своєю попередницею Супрун

23.03.2020

Глава Моз Ілля Ємець заявив, що не потребує порад своєї попередниці Уляни Супрун, а також він не хотів би з нею спілкуватися.

Про це Ємець розповів у передачі “Велика інтерв’ю” на телеканалі “112 Україна”.

На питання, чи дає йому якісь поради екс-глава Моз Супрун, Ілля Ємець відповів негативно. “Ні, більше того, мені не потрібні поради Супрун”, – сказав Ємець.

За його словами, якщо у нього виникнуть питання про стан медичної галузі, він також не хотів би спілкуватися зі своєю попередницею.

“Мені вистачає тих правильних людей, які працювали при в. о. міністра охорони здоров’я Супрун, які хочуть і в нашій моделі продовжити реформи західного зразка”, – повідомив Ілля Ємець.

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