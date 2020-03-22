Тріпак: Розслідування справи Гандзюк показує, що на Херсонщині діє потужний клан, якого реально бояться

У Херсонській області всі ключові питання вирішують представники діючого там клану, частина з них фігурує в справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, заявив заступник генпрокурора Віктор Трепак.

Розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк показує, що в Херсонській області існує свій «клан» (так зазвичай називають мафію). Про це заступник генерального прокурора України Віктор Тріпак заявив ZN.UA в інтерв’ю, яке було опубліковано 21 березня.

«Розслідування справи Гандзюк показує, що Херсонщина – це область, де діє потужний клан, який панує в регіоні і якого реально бояться. Його мета – отримання наживи з використанням владних можливостей. Під цим кланом знаходяться правоохоронні органи. Всі ключові економічні, політичні та інші питання вирішуються головними дійовими особами цього клану, частина з яких фігурує у цьому кримінальному провадженні. Клан має серйозні міжнародні зв’язки, зокрема в Європі», – сказав він.

За словами генпрокурора, фігурант справи Гандзюк Олексій Левін не випадково «знайшов притулок у Болгарії».

«Представники херсонського клану мають бізнес-інтереси на окупованій Росією території, зокрема в Криму. У контексті нинішньої ситуації на цю обставину не можна не звертати увагу. Адже Херсонська область, що межує з окупованим Кримом, є стратегічно важливою для російських спецслужб. Вони зацікавлені в посиленні своїх позицій у цьому регіоні, збільшення впливу через агентуру, проведенні різного роду спецоперацій, корупції представників влади, використання кримінальних структур, придушенні патріотичних рухів», – пояснив Трепак.

Він вважає, що ситуацію, що виникла в Херсонській області, «цілком можливо виправити, в тому числі шляхом ефективного використання засобів і можливостей кримінального провадження».

«Стратегія нашого розслідування полягає в тому, що воно не може зводитися до нападу на Гандзюк як одиничного й окремого злочину. Це посягання треба розглядати в загальному контексті всієї злочинної діяльності клану», – підкреслив заступник генпрокурора.