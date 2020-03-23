В Україну прибув літак з тестами на коронавірус з Китаю

23 березня в Україну прибув літак Збройних сил України Іл-76, який доставив з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавирусной інфекції.

Всього у Київ доставили два тіста: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) і 250 000 тестів для експрес-діагностики.

Також з Китаю в Україну доставлені медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням смертельного вірусу.

У найближчі дні отримані тести і засоби захисту повинні почати надходити в регіони.

Очікується, що незабаром ВСУ здійснять повторні рейси з медичними вантажами з Китаю.