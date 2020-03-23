Шмигаль закликав бізнес перейти на удаленку або призупинити роботу

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до бізнесу, від якого залежить життєдіяльність населених пунктів. Він закликав власників перейти на дистанційний режим або тимчасово призупинити діяльність.

Про це він заявив у відеозверненні у неділю, 22 березня.

За словами Шмугаля, Кабмін розробляє програму дій по підтримці бізнесу і тих, хто втратить роботу в результаті поширення коронавіруса.

“Уряд веде переговори з європейськими партнерами щодо підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждає від поширення коронавіруса. Ми домовляємося з МВФ, кошти якого допоможуть істотно підтримати українську економіку. Розробляється програма дій уряду, в якому будуть прописані шляхи підтримки бізнесу. І один із наших пріоритетів – підтримка тих, хто втратить роботу”, – заявив Шмигаль.

Він зазначив, що сьогодні постало питання, як країна буде жити після подолання коронавіруса.

“Уряд спільно з кращими фахівцями, науковцями, експертами, представниками бізнесу сьогодні вже розробляє програму економічного розвитку країни після епідемії коронавіруса”, – заявив Шмигаль.