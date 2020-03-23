Парацетамол і не тільки: заражена COVID-19 лікар розповіла, що допомогло їй одужати

Поширення коронавіруса у світі призводить до того, що часто його жертвами стають не лише безтурботні громадяни, але і медики, які намагаються вилікувати їх від небезпечної недуги.

Однією з таких медиків стала і глава Королівського коледжу сімейних лікарів, доктор Клер Герада з Великобританії.

В інтерв’ю виданню Mail Online вона розповіла про те, як заразилася COVID-19 і потім боролася з ним, пише Express.

При цьому Вона назвала три простих кошти, які допомогли одужати.

За словами медика, вона була інфікована під час відвідування робочої конференції в Нью-Йорку.

Після повернення додому, 60-річна лікар відчула, що захворіла: вона помітила в себе такі симптоми, як сухий кашель, втома, біль у горлі, тремтіння, лихоманку.

«Я зрозуміла, що це був коронавірус, так як ніколи сильно не хворіла, до того ж сезон грипу майже закінчився. Я зробила тест і отримала позитивний результат на COVID-19», — розповіла вона.

Першим ділом Клер Герада пішла рекомендації про самоізоляції. Її лікування в домашніх умовах було простим. Зокрема, лікар їла курячий суп. Це блюдо медик назвала чудовим джерелом натурального пеніциліну, — його вживання підтримувало в моменти слабкості і повертала їй апетит.

Також, за словами лікаря, вона брала дві таблетки парацетамолу три рази в день і пила багато домашнього лимонаду.

«Поєднання курячого супу, парацетамолу і рясного пиття допомогла вилікуватися від вірусу», — вважає доктор Герада.

У той же час вона зазначила, що її здоров’я до того моменту було міцним, вона не мала серйозних хронічних захворювань.