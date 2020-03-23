Духовний лідер Ірану звинуватив США у створенні особливого штаму коронавіруса – смертельного для іранців

Після того, як екс-президент Ірану заявив, що коронавірус — це створене в лабораторії біологічна зброя, духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї публічно звинуватив США в розробці особливого штаму коронавіруса.

Як повідомляє видання The Independent, Алі Хаменеї впевнений, що американці створили спеціальну версію» COVID-19, засновану на генетичної інформації, для того, щоб «прицільно» знищувати іранців.

Аятолла Алі Хаменеї заявив, що санкції, введені Заходом проти Ірану, перешкоджають боротьбі з вірусом. І відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа про допомогу в боротьбі з епідемією. «Ніхто вам не довіряє. Ви можете привезти в нашу країну ліки, яке підтримує вірус і запобігає його викорінення», — заявив іранський лідер, назвав США «найлютішим ворогом своєї країни.

В Ірані від коронавіруса вже померли щонайменше 1685 осіб. Інфіковані понад 22 тисяч осіб.