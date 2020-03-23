Президентом Абхазії обрали опозиціонера

ЦВК Абхазії оголосив Бжанию переможцем на президентських виборах.

Колишній лідер опозиції набрав близько 56% голосів у першому турі

Москва. 23 березня. INTERFAX.RU – В Абхазії лідер опозиції, депутат парламенту невизнаної республіки Аслан Бжанія виграв повторні президентські вибори, набравши трохи більше 56% голосів. Про це повідомили в Центрвиборчкомі республіки. Підрахунок бюлетенів на виборах завершений.

Колишній міністр економіки Адгур Ардзінба отримав 35,40% голосів, колишній глава МВС Леонід Дзяпшба – трохи більше 2%.

Переможцем на виборах вважається кандидат, який набрав у першому турі більше половини голосів. Ардзінба ще в неділю привітав Бжанию з обранням.

Попередні президентські вибори пройшли в Абхазії у вересні, їх у другому турі виграв тодішній глава республіки Рауль Хаджимба. Бжанія хотів брати в них участь, але в квітні 2019 року в нього різко погіршився стан здоров’я, його відправили лікуватися до Москви, а в червні – в Німеччину. Представники опозиції стверджували, що Бжанию отруїли, щоб не допустити його участі у виборах.

Підсумки президентських виборів опозиція не визнала. Конституційний суд Абхазії визнав вибори такими, що не відбулися. У січні 2020 року Хаджимба на тлі протестів опозиції склав з себе повноваження президента, а ЦВК Абхазії призначив повторні президентські вибори на 22 березня.

На початку березня Бжанія потрапив до лікарні Краснодара при поверненні з Москви в Сухум. Імовірно, його хвороба викликана побічними ефектами якогось ліки. Лікарі вводили його в медикаментозну кому.