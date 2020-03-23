У Чехії знайшли ліки від коронавіруса: що про нього відомо

Міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех заявив, що протималярійний лікарський препарат Plaquenil фармкомпанії Sanofi Aventis потенційно допомагає вилікувати коронавірус COVID-19.

Подробицями він поділився у неділю, 22 березня, в ефірі одного з національних телеканалів, передає .

«Згідно наявної наукової інформації, препарат Plaquenil є потенційно дієвим при лікуванні захворювання COVID-19, тому необхідно запобігти його недоступність», — заявив міністр.

За словами глави МЗС, відомство заборонило виписувати Plaquenil всім лікарям, за винятком фахівців у сфері алергології, клінічної імунології, дерматовенерології та ревматології, а також инфектологам.

Аптекам заборонено видавати ліки, якщо в рецепті не вказано діагноз пацієнта і спеціалізація лікаря. Препарат не може бути виписаний більше ніж на два місяці.