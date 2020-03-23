«Диво-ліки» для лохів: як шахраї заробляють на коронавирусе

Повідомлення про позитивні результати лікування захворювання, спричиненого коронавірусом COVID-19, активізували інтернет-шахраїв.

У соціальних мережах поряд з фейковими повідомленнями і різними конспірологічними теоріями почали з’являтися оголошення про продаж чудо-препаратів. Про те, як шахраї намагаються «задурити» голови довірливим громадянам, і коли насправді з’являться ліки від смертельної небезпечної хвороби, читайте в матеріалі «Апострофа».

Спалах пандемії коронавіруса COVID-19 стала благодатним грунтом для різного роду шахраїв, готових нажитися на панічному настрої населення. Не секрет, що в аптеках давно немає ані медичних масок, ані антисептичних засобів, ні жарознижуючих препаратів. Для початку варто згадати маркетологів, які на тлі істерії намагаються продати свій товар. Так, телевізійна реклама пропонує купити антибактеріальний препарат, який діє на всі віруси, в тому числі і коронавірус. Це маніпуляція свідомістю споживачів. Препарат дійсно протидіє вірусів та їх видів – коронавирусам, але конкретно про штамі коронавіруса COVID-19 мова не йде. Розрахунок у аферистів будується на тому, що споживач, не розібравшись, купить засіб з-за схожої назви.

Міністерство охорони здоров’я України неодноразово заявляло, що при перших симптомах захворювання необхідно звернутися до лікаря. Самолікування загрожує летальним результатом. Також варто нагадати, що на сьогоднішній день препаратів для лікування і профілактики даного штаму коронавіруса не існує. Симптоматичну тактику лікування повинен призначити фахівець.

«Моз закликає українців не довіряти цій інформації і не купувати сумнівні препарати. У разі підтвердження наявності коронавіруса лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції виявляється симптоматичне лікування. Зараз у світі не існує спеціальних ліків від COVID-19», — йдеться в заяві прес-служби міністерства.

Втім, з-за низької якості комунікації і високого рівня недовіри українців до влади всі ці заяви, на жаль, не дають належного результату.

Разом з тим у соціальних мережах регулярно з’являються пости з пропозицією купити тест-системи для визначення захворювання на ранніх термінах. Наприклад, ось такий спам масово приходить на пошту.

Варто відзначити, що вакцину проти коронавіруса досі не розробили. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі розробляється понад 20 вакцин проти коронавіруса. Американські і китайські фармацевтичні компанії заявляють, що скоро будуть готові проводити випробування своїх розробок на людях. Але результатів поки немає.

На початку березня колишній керівник українського Центру грипу Олександр Гриневич на своїй сторінці в Facebook повідомив, що вітчизняний препарат дозволяє блокувати коронавірус. Для дослідження використовувалася комп’ютерна модель коронавіруса 2019-nCoV, створена китайськими фахівцями. Повідомлення фахівця не підтверджено Моз, а посилання на результати та хід досліджень не наводяться. Сама сторінка автора виглядає досить підозріло: профіль не подавав жодної активності до початку березня 2020 року.

Тим не менш, за словами фахівців, в Україні є потенціал для створення вакцини від коронавіруса. Але навіть після її створення до моменту, коли її зможуть отримати пацієнти, пройде чимало часу. За словами голови громадської організації «Союз працівників фармації», доктора фармацевтичних наук, професора Костянтина Косяченка, теоретично, за оптимальним прогнозами, з моменту розробки вакцини до її надходження в продаж, проходить півтора-два роки.

«Потрібно виготовити, розробити форму випуску. Далі йдуть доклінічні, потім клінічні дослідження, перевірка її безпеки. Після цього проходить реєстрація препарату. Не варто забути, що виробництво повинно бути сертифіковане, це теж будуть перевіряти. Навіть в умовах нинішньої ситуації, це не швидкий процес. Наприклад, вже готова вакцина від моменту замовлення до виходу на ринок очікує 1,5-2 місяці. Це необхідно для технологічного процесу і контролю якості», — сказав він «Апострофу».

На сьогоднішній день в ЗМІ регулярно з’являються новини про те, що той чи інший лікарський препарат показав позитивну динаміку в ході лікування пацієнтів заражених коронавірусом. Буквально днями стало відомо, що японський противірусний препарат Avigan надає активну дію в боротьбі з наслідками захворювання коронавирусной інфекцією. У ході досліджень у китайському Ухані, у пацієнтів, які приймали препарат, температура тіла нормалізувалася на два дні раніше, ніж у інших, а кашель проходив на четвертий день, а не з п’ятого. Позитивна динаміка була відмічена у 80 240 пацієнтів. Однак, міністерство охорони здоров’я Японії висловило припущення, що це ліки допомагає тільки пацієнтам з легкими і помірними симптомами, і не особливо ефективно для тих, у кого стан більш тяжкий.

Індійський поліцейський дає троянду літньому чоловікові, щоб спонукати його залишитися домаФото: Getty images

Раніше італійські лікарі заявляли про позитивному результаті лікування хворих коронавірусом препаратом від ревматоїдного артриту Tocilizumab. Є повідомлення, що ліки для ВІЛ-інфікованих Лопінавір і Ритонавір також можуть бути чинними. У пацієнтів, які їх приймали, аналізи ставали негативними в середньому через чотири дні після постановки діагнозу. Незважаючи на оптимістичні повідомлення, жоден з препаратів поки не включено в медичні протоколи лікування коронавирусной інфекції.

На думку експертів, Моз варто якомога частіше звертати увагу населення на цю обставину, адже в українському суспільстві завжди високий рівень спокуси придбати для себе «диво-ліки».

Також варто звернути увагу на ще один момент: жоден з названих вище препаратів – за винятком Tocilizumab, який в українських аптеках продається за ціною понад 5 тис. гривень за упаковку – не зареєстрований в Україні.

Колишній перший заступник директора Державного фармакологічного центру МОЗ України Ольга Баула розповідає «Апострофу», що в разі, якщо японський препарат Avigan дійсно покаже свою ефективність, українські пацієнти зможуть отримати його вже через місяць.

«Японія – держава суворої регуляторної системи ВООЗ. Поряд зі США, Канадою, Австралією, Швейцарією та країнами ЄС. Це означає, що у нас реєстрація препарату пройде протягом місяця. Схожа ситуація була в 2009 році, коли під час епідемії грипу А/H1N1 ми оперативно купували препарат «Таміфлю». Тому тривалих затримок не буде, був би препарат ефективним», — говорить Баула.

Тим часом про певні успіхи в лікуванні коронавіруса повідомили в Штатах. Днями Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило використання протималярійного препарату хлорохін для лікування пацієнтів з «короною». За словами президента США Дональда Трампа, найближчим часом в американських лікарнях почнеться застосування хлорохіну для лікування коронавіруса і це змінить правила гри». Трамп сказав, що хлорохін показав «дуже, дуже обнадійливі перші результати» в лікуванні хворих з коронавірусом. Втім, на даний момент ці переможні заяви господаря Білого дому теж викликають чимало запитань. Хоча б тому, що в США зараз повним ходом йде підготовка до президентських виборів. І Трампу вкрай необхідно продемонструвати, що саме він переміг коронавірус. Поки ж хлорохін, як і інші медикаменти не схвалений ВООЗ, а значить, не може бути використаний в Україні…

Максим Мухін