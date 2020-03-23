Коронавірус в допомогу: у PornHub відзвітували про зростання відвідуваності з початком пандемії

Адміністрація сайту PornHub, чий контент настійно радив переглядати відомий педіатр і телеведучий Євген Комаровський, заявила про те, що після початку пандемії коронавіруса і введення карантину в різних країнах відвідуваність ресурсу значно зросла.



Про це пише CNBC.

Так, в середньому по світу відвідуваність PornHub зросла на 11%. При цьому в Італії — на 57%, пік пік відвідувань сайту припав на 11 березня, після чого пішов на спад: 17 березня італійці відвідують порносайти вже на 32% більше, ніж місяць тому.

У Франції відвідуваність PornHub з 13 по 17 березня зросла на 38%. На наступний день після того, як 12 березня влада оголосила про закриття на карантин всіх шкіл і університетів.

В Іспанії відвідуваність зросла на 61,3%. Пік припав на 17 березня: трьома днями раніше влада обмежила пересування по країні.

У США відвідуваність зросла на 6,4%, у Канаді — на 7,2%, а в Австралії на 5,2%. У всіх трьох країнах немає жорстких обмежень на пересування і вихід з будинку.

В РФ стали відвідувати сайт на 6,6% більше, ніж у лютому.

При цьому в Південній Кореї, незважаючи на масштабні карантинні заходи, відвідуваність збільшилася лише на 5%.

України в статистиці немає.

Причину збільшення відвідуваності сайту в Pornhub бачать у переході офісних працівників на режим роботи і вдома, а також у наданні безкоштовного доступу до преміум-акаунтів жителям Франції, Італії, Іспанії і низки інших країн.

Введення карантину відбилося також і на поведінці користувачів: незважаючи на те, що ранкові години, як правило, є найбільш завантаженими для сайту, кількість відвідувачів у цей час знизилося на 9%. Pornhub пояснює це зміна тим, що «людям, яким не потрібно було їздити на роботу на наступний день, лягали спати пізніше і спали довше, ніж зазвичай».

Також аналітики ресурсу зафіксували зростання популярності тегів «коронавірус» і COVID-19.

За даними сервісу, щодня майданчик відвідують в середньому 120 млн осіб. При цьому в середу 18 березня кількість відвідувачів сайту збільшилася на 5,7%, а в нічний час число візитів було на 11% більше звичайного.