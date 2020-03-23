З Естонії літаки Sky Up за день доставили на батьківщину 264 евакуйованих українців

У свою чергу, Україна організувала відправку на батьківщину громадян Естонії, Латвії та Литви

У ніч на 23 березня літаки авіакомпанії Sky Up доставили на батьківщину 264 українців, евакуйованих з Естонії. Про це повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца в Twitter.

«За активного сприяння посольства України в Естонії, МЗС України та авіакомпанії SkyUpAirlines 22 березня двома спеціальними авіарейсами з Таллінна були евакуйовані 264 громадянина України», — повідомила Беца.

1/2 За активного сприяння Посольства України в Естонії, МЗС України та авіакомпанії #SkyUpAirlines 22.03 двома спеціальними авіарейсами із Таллінна було евакуйовано 264 громадянина України.

Ми вдячні партнерам — компанії SkyUp за допомогу громадянам повернутись до своїх рідних! pic.twitter.com/UPxYnuhWpV

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 22, 2020

За її словами, перший рейс прямував з Осло в Київ через Таллін. На ньому знаходилися 54 українця. Інші 189 прибули в Україну пізніше.

У свою чергу, Україна організувала в цей день відправку на батьківщину громадян Естонії, Латвії і Литви.