Нацпарк “Тузлівські лімані” атакують рейдери “під патронатом” “Зе-депутата”

Помічники депутата Олександра Ткаченка (выборчий округ 141) знову перешкоджали виконувати працівникам Національний природний парк «Тузлівські лімані» природоохоронний захід — відновлення водообміну. Також увірвалися без доволу в службове приміщення, що є майном держустанови.

Як їх плющить! Весна надворі, а місце, де вони розважалися зі зброєю, вбиваючи беззахисних тварин, зараз недоторкане! Браньєрська мафія втрачає — кошти, статус, значимість і повагу таких же любителів постріляти.

Другий рік поспіль вони НЕ МОЖУТЬ полювати на одній із найбільш привабливих ділянок Національний природний парк «Тузлівські лімані». Раніше, за домовленністю з керівництвом нацпарку, їм це було дозволено. Більш того, служба державної охорони … гарантувала їм спокійне полювання і навіть інспектори виступали у якості єгерів, бо самі були мисливцями. А як відомо, «ворон ворону…» (подробиці у публикації Загін «Курортне» відкрито «кришує» браконьєрів, грабують Нацпарк «Тузлівський лимани» (ФОТО)).

Допускаючи «жирних» мисливців на територію нацпарку, директор установи, зокрема І.Вторенко, створювали собі «дах». В особі “жирних”, тобто мєнтовсько-прокурорсько-суддівської-депутатської братії, яких чимало в ТМРах (ТМР — так звані “товариства мислівців та рибалок” — Аргумент).

Другий рік в рекреаціній зоні нацпарку, яка названа «Тузлівська Амазонія» і де у 2018 році було встановлено пункт постійного спостереження — КОРДОН, не чути пострілів! Це доволі серйозний здобуток команди Парку. І це є реальна охорона природи! Тут відсутній головний фактор неспокою тварин — полювання! Тому всі тварини собі тут добре почувають. Також комфортно себе відчувають відпочиваючі, адже в серпні вже виключений факт потрапляння в них шаленої кулі.

Саме тому КОРДОН з цілодобовою охороною території Національний природний парк «Тузлівські лімані» не дає спокою браконьєрам. У них фантомні болі. Не дає спокою і дратує робота служби держохорони і головного браконьєра, голову Татарбунарського товариства мисливців та рибалок (ТМР) — Друговіна Ст. М, якого ми і застали у 2016 році на полюванні з «корєшами» саме на цій ділянці!

Того смороду ще більше активізувалися проти нацпарку. Минулого року «адвокат» Олександр Ткаченко, в інтересах громадської організації інвалідів Одещини (?!) почав закидати держструктури листами щодо начебто «незаконної 2-х поверхової будівлі». Але не сталося, як гадалося, і тоді молодик вирішив піти далі… в депутати! Під час президентських перегонів працював в одеському штабі Володимира Зеленського. Після успішних для Зеленського президентських перегонів постало питання щодо формування депутатської команди. І тут Сашко відчув, що завдяки мандату зможе «сдєлать всєх єщьо раз» і не раз, тому пішов у нардепи.

Отримавши депутатський мандат, він свідомо йшов в комітет з питань антикорупційної політики. І відразу новоспечений нардеп розпочав боротьбу з … державними природоохоронними установами в інтересах браконьєрів — у нацпарках «Тузлівські лімані», «Нижньодністровський», Дунайський біосферний заповідник.

Як кажуть в народі: «яке йшло, таких і здибало» — набравши собі помічників, серед яких рідний братєц Андрій Ткаченко та колишній прокурор Татарбунарського району Олексій Логінов. Саме вони організують безчинства і являють собою рейдерів, адже відкрито протидіють роботі нацпарку, влаштовують постановочні вистави зі «скаженим шакалом», пишуть у всі структури з метою перевірки Парку та блокування його роботи, пишуть безпідставні дешеві постики про начебто корупцію в Парку і відкрито заявляють про зміну керівніцтва.

Так чим власне, корисним для суспільства займається т. з. антикорупціонер О. Ткаченко? Яка законотворча діяльність депутата варта уваги? Як законотворець він себе ніяк не проявив, зате через своїх помічників колоту в районі додає — то підтримує голову ВІДГ, яку все село «ізганяло» вже декілька разів, і все ніяк. То створює проблеми об’єднання єктам ПЗФ (пріродно-заповідного фонду Аргумент). На даний час інформує народ про коронавірус, перепощуючи загальновідому інформацію, і відмінив депутатський прийом, бо карантин.

Натомість його помічники не сидять вдома на карантині, а заважають дирекціі Нацпарку “Тузлівські лімани” працювати. Сьогодні знову браконьєри з посвідченнями помічників народного депутата Олександра Ткаченка (виборчий округ 141) перешкоджають роботі Національний природний парк «Тузлівські лімані». 4 особини, зокрема Логінов О. — помічник депутата, Ткаченко А., — помічник депутата, Друговін Ст. — голова Татабунарського товариства мисливців та дехто Плингеу (назвався підприємцем з Ізмаїлу), знову приїхали на місце проведення робіт. Попередньо заїхали на Кордон нацпарку. Вели себе зухвало та нахабно. Логінов та Ткаченко УВІРВАЛИСЯ в будинок, хоча природоохоронник чемно попросивши їх не заходити. Самостійно відкрили шлагбаум і поїхали на місце розчистки протоки, де в цей час перебував начальник відділу СДН нацпарку Віталій Дімов. І лише його дзвінок на 102 спонукав їх покинути територію заповідної зони.

Особини були впевнені, що роботи сьогодні не будуть проводитись, тому їхали порозважатися.

Дані особини найбільше підпадають під визначення «рейдери», адже вони планують і навіть відкрито озвучують свої наміри щодо зміни керівніцтва Нацпарку з метою повернути панівний стан на цьому природоохоронному об’єкті. Логінов відкритим текстом заявляє про те, що вони повернути свою вотчину. Кидає гучні заяви, що я (як керівник установи) — “ніхто” і мене вже тут, тобто в Парку, немає. І сморід над цим серйозно працюють разом з патроном — депутатом. Адже вони мріють повернути собі природоохоронну територію, щоб використовувати її як мисливські угіддя, не виключаю і факт продаж ділянок під забудову. Мріють продовжити масовий вилов водних біоресурсів, знову загнати всіх рибалок “в тінь” і під одну фірму. Саме така схема діяла при екс-керівникові Нацпарку Вторенко, у якого давні стосунки з Друговіним, адже обидва працювали в міліції. Саме Вторенко у 2015 році вчинив посадовий злочин як директор Парку, загативши природну прірву на лимані Шагани, що призвело до погіршення стану ВБУ, які він зобов’язання зобов’язаний був ОХОРОНЯТИ, ЗБЕРІГАТИ, ВІДТВОРЮВАТИ, за що і отримував зарплатню з бюджету! Саме він є співзасновником браконьєрської фірми «Граніт-2». І зараз, незважаючи на те, що “канторку” вже перепродали, в офіційних документах, як контактний номер, значитися його особистий номер телефону.

Варто також нагадати, що Логінов — колишній районний прокурор. Зараз адвокат. Саме він був адвокатом всіх злісних порушників природоохоронного режиму Нацпарку — Терзі, Саченко, Губи, Сілініченко.

Чому цих осіб я називаю рейдерами? «Рейдер» у перекладі з англійської — загарбник. На сьогодні рейдери — це фахівці із захоплення власності фірм/підтприємств або по перехопленню оперативного керування за допомогою спеціально створеного й розіграного бізнес-конфлікту.

Слов’янська інтерпретація рейдерства – це незаконне заволодіння майном і використання його у власних інтересах. В Україні рейдерством називають кримінальні схеми із захоплення активів підприємств за участю бандитів і корумпованих урядовців.

До цього угрупування я уключаю і деяких прокурорів, що сидять в районі (колішніх підлеглих Логінова) та начальника слідчого відділу Татарбунарського ВП До кам’яного Олексія. Саме смороду не розслідували і не довели ЖОДНОЇ СПРАВИ, що стосувалася перекриття прорви та незаконних дій «Граніт-2». До цього часу не розслідувано злочин — підал службового автомобіля, хоча і замовник, і відомі виконавці. І саме вони фабрикують справи проти працівників Парку!

Ірина Вихристюк, в. о. директора Нацпарку “Тузлівські лімани”; опубліковано на сторінці автора у Facebook