Автомобіль Mercedes-Benz S 350 за майже 3 млн грн було придбано 11 березня керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Відповідні дані Єрмак вніс 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Разом з оплатою послуг і податком Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long обійшовся чолі Офісу президента в 3,2 млн грн.

По декларації, поданій Єрмаком 21 лютого, він володіє квартирою в Києві площею 107,8 кв. м. В 2019 році він отримав понад 250 тисяч грн доходу від підприємницької діяльності, за роботу в адвокатському об’єднанні Міжнародна юридична компанія ТОВ ” Міжнародна юридична компанія.

Єрмак зберігає $347 тисяч і 50 тисяч євро готівкою і близько 27 тисяч грн на банківських рахунках.

З серпня 2015 року Єрмак користувався автомобілем Toyota Camry, який не перебуває в його власності.

Раніше SKELET-info повідомляв, що колишня шеф-редактор видання l’officiel Online, засновниця нетворкінг-платформи Charitum та інтернет-журналу Vector Дар’я Заривная стала прес-секретарем Єрмака.

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Єрмак перед карантином купив собі Mercedes за 3 мільйони оновлено: 23 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0