З України до Польщі намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

Поки Україна чекає з Китаю обіцяних тестів на коронавірус і засоби захисту для лікарів, медпрацівників ледь не позбавили ще одного елемента екіпіровки.

Бачачи попит на медичну одяг в Європі, підприємливі «бізнесмени» спробували вивезти контрабандою за кордон найбільшу партію медичних халатів — 40 тисяч штук загальною вартістю 42 тисячі євро.

Фуру з халатами прикордонники зупинили на митному посту «Ягодин» Волинської області на в’їзді до Польщі. Спеціальну медодяг з нетканого синтетичного волокна везли таємно — в обхід недавно прийнятих правил про заборону вивезення з країни товарів протиепідемічного призначення.

Розпочато розслідування за статтею про підроблення митних документів групою осіб (ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу).