Перший день повної зупинки транспорту в Києві: як люди добираються на роботу

Початок тижня, 23 березня, як і обіцяв київський мер Віталій Кличко, ознаменувалося повною зупинкою транспорту в місті — перевозять тільки пасажирів, які працюють на підприємствах критично важливих сфер життя, тільки за спеціальними квитками.

Про це, власне, і свідчать червоні таблички на проїжджаючих маршрутках, передають Вести.

За розпорядженням КМДА, транспорт з понеділка буде перевозити тільки лікарів, рятувальників, правоохоронців, працівників аптек, продуктових магазинів і стратегічних підприємств. Правда, навіть зі спеціальними квитками на руках потрібно оплачувати проїзд за стандартною схемою — квитком, проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card.

Як у радянському фільмі — в бій ідуть одні «старики». Та тільки поліція, незважаючи на слізні прохання «тільки до Політеху», настійно рекомендує сидіти вдома при спробі зайти в транспорт. Окрема проблема з тими, кому, за їх словами, не встигли видати перепустки. Люди обурюються. Один з пасажирів на питання про те, де він працює, відповів, що в банку — його пустили і без пропуску. Решта підхопили — «нам теж в банк!». Але виїхати вдалося все ж таки не всім.

Зневірені виїхати на якому-небудь громадському транспорті ловлять таксі. Правда в салон беруть тільки по одній людині. До візників шикуються черги до п’яти осіб. Від метро Житомирська до ТЦ Україна один з таксистів просить по 30 гривень з людини. Такий тариф погодилися тільки двоє, хоча за кількістю людей водій був не проти взяти більше.

Примітно, що крім тролейбусів і таксі, інших видів транспорту практично не спостерігається.