Україна входить у другу фазу боротьби з коронавірусом. Третій етап – смертність, – Ємець

В України починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає в протистоянні COVID-19 не тільки запобіжними заходами, але і безпосередньо лікуванням хвороби.

Як інформує прес-служба Моз у Facebook, про це Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив в інтерв’ю 112 каналу.

“Україна, на жаль, не змогла прийняти жорсткі заходи, щоб не впустити вірус. Тому зараз, в даний момент, у нас вже є осередки, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими осередками. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії в країні”, – сказав Ілля Ємець.

За словами глави відомства, в даний час команда Міністерства охорони здоров’я і українська влада в цілому докладають всі зусилля, щоб боротися з коронавірусом. Зокрема, міністру Іллі Ємцю вдалося відновити вертикаль санітарної служби, коли заступник міністра Віктор Ляшко був призначений державним санітарним лікарем. Саме ця вертикаль, як підкреслив Ілля Ємець, буде ключовою в боротьбі з COVID-19.

“Зараз дуже важливо локалізувати вогнища вірусу, хоча зробити це дуже складно. Тому що третій етап цього невидимого ворога (коронавіруса. – Ред.) – смертність. Якщо китайцям вдалося досягти показника смертності 3-4%, то Італії не вдалося, і там 8-9%. Я сьогодні зібрав фахівців, які будуть працювати у медичній реформі західного зразка …. Ці фахівці можуть зробити так, що у нас смертність буде менше, ніж навіть у Китаї”, – підкреслив Ілля Ємець.