Шукали три роки: у Лівані знайшли унікальне Євангеліє, видане на гроші Івана Мазепи

Надзвичайний і повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив на своїй сторінці у Facebook:

«Важко стримувати емоції, коли ти знаходиш те, що шукав останні три роки. Євангеліє, яке пов»язує Україну і Антиохію (один з найдавніших центрів християнства на Близькому Сході. — Авт.), Україну і Ліван, нарешті у моїх руках. Гетьман Іван Мазепа став меценатом видання цього Євангелія, надрукованого в Алеппо. І знайшов я його в Лівані!»

Першу обнадійливу знахідку українському дипломату вдалося зробити після двох років досліджень в Центрі консервації рукописів при православному чоловічому Баламандському монастирі (знаходиться в 10 кілометрах від столиці Лівану Тріполі).

«Коли я приїхав в Баламанд, запитав у керівника Центру консервації рукописів Харіса Ібрагіма, чи немає у них Євангелія початку XVIII століття, надрукованого на арабській мові, — розповів Ігор Осташ. — Той відповів, що є. Саме таку книгу передала на реставрацію одна з християнських громад Сирії з провінції Латакія».

Ігор Осташ тримає в руках Євангеліє, на пошук якого у нього пішли три роки (фото зі сторінки Ігоря Осташа у Facebook)

Однак деякі станиці цього примірника старовинного Євангелія, в тому числі перші, виявилися втраченими. А адже саме на них, як було відомо послу, розміщувалася подяку Антіохійського патріарха Афанасія IV Даббаса гетьману Івану Мазепі за те, що той взяв на себе фінансування видання. Тому, не маючи початкових аркушів, не можна з повною впевненістю стверджувати, що це саме мазепинське Євангеліє. Ігорю Осташу потім вдалося розшукати ще кілька екземплярів Нового Завіту арабською мовою, які відносяться до XVIII століття. Але всі вони виявилися без перших сторінок. І ось зараз у монастирі Святого Іоанна в ліванському місті Хиншаре, де зберігаються перші друковані преси Близького Сходу, дипломат таки розшукав повністю збережена Євангеліє, видане у місті Алеппо на початку 1708 року на кошти Мазепи.

В той рік з Алеппо в Батурин була направлена делегація священиків, щоб піднести примірник Євангелія арабською Івану Мазепі. Однак вручити його гетьманові не судилося: якраз тоді Мазепа зробив спробу звільнити Україну від влади Московії, увінчалася, на жаль, невдачею.