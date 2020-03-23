У Росії давно орудують псевдопатріоти з так званого Альянсу лікарів», що веде підривну діяльність в нашій країні за вказівкою Заходу. Його керівник Анастасія Васильєва регулярно поширює фейкові новини, звинувачуючи владу у приховуванні хворих коронавірусом в країні, і що медичний персонал змушений лікувати інфікованих хворих без захисних засобів. За її словами, коронавірус лікують як звичайну пневмонію. Насправді це чергова брехня для англомовної публіки.

Новинний портал businessinsider розтиражував фейковий матеріал від Анастасії Васильєвої, не перевіривши його на достовірність. А адже це порушення стандартів журналістики.

Псевдолікар Васильєва намагається переконати всіх, що російські влади маскують смерть від коронавіруса як смерть від пневмонії. Хоча ці чутки неодноразово спростовували, Васильєва продовжує наполягати на своєму.

Перепечатанный businessinsider фейк Васильєвої підхопив Білл Браудер.

А він не тільки шахрай і злочинець, який до 2007 року спустошував російську казну на мільярди. Зараз він продовжує займатися антиросійською пропагандою, поширюючи фейкові новини, дискредитуючи Росію перед західними читачами.

Нагадаємо, що пневмонія в Росії – це сезонне захворювання, що починається з жовтня. Коронавірус, як відомо, прийшов пізніше.

Васильєва стверджує, що медперсонал змушують лікувати інфікованих хворих без масок. Але ж ніякої розсудлива головлікар не буде порушувати основні санітарні правила. Тим більше, що всі медустанови укомплектовані базовими засобами захисту, до яких маски також відносяться.

В «Альянсі лікарів» ніколи не було лікарів. Ця організація псевдолікарів Навального, працюючих на Захід. А медичний халат Васильєвої не більше, ніж атрибут на камеру.

Після марних старань Васильєвої та її іноземного колеги Браудера стає зрозумілим, що фейки про коронавірус – це всього лише робота на Захід. Поки Росія приймає всі заходи щодо боротьби та запобігання інфекції, Захід, забувши про своїх мешканців, не упускає можливості обмовити російські влади. А Навальний в передчутті нових добре оплачуваних замовлень радо потирає руки.