Захисна маска за дві хвилини: українська співачка провела майстер-клас

Популярна українська співачка Ірина Федишин, яка ще недавно мріяла схуднути, сидить на карантині, допомагає дітям з уроками і проводить майстер-класи в мережі. Під час такого майстер-класу співачка показала, як зробити захисну маску за дві хвилини.

Для такої маски вам знадобляться гумки і паперові серветки. Федишин зазначила, що краще придбати справжню медичну маску, але їх в аптеках немає, а в магазин, банк, аптеку або не завжди можна зайти без маски.







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Допис, поширений Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 22 Бер 2020 р. о 9:42 PDT