Захисна маска за дві хвилини: українська співачка провела майстер-клас

Популярна українська співачка Ірина Федишин, яка ще недавно мріяла схуднути, сидить на карантині, допомагає дітям з уроками і проводить майстер-класи в мережі. Під час такого майстер-класу співачка показала, як зробити захисну маску за дві хвилини.
Для такої маски вам знадобляться гумки і паперові серветки. Федишин зазначила, що краще придбати справжню медичну маску, але їх в аптеках немає, а в магазин, банк, аптеку або не завжди можна зайти без маски.
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